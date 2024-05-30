百貨公司 / 屈曉彤

【明報文章】自小對逛百貨公司有種fantasy，也許是小時候娛樂不多吧，日常的課後活動是待在家裏看電視，母親不太愛帶孩子去公園，生怕陌生人多，又免不了要跟其他媽媽閒聊。午後完成家課，母親興之所至，有時會提議到市中心吃下午茶，順道逛逛百貨公司，我便覺心花怒放，趕緊換上喜愛的衣服出門。雖說是日常以外的節目，但其實是千篇一律，那年代商場食肆選擇不多，還不是那兩三家快餐店，媽會買一個套餐跟我分着吃，汽水杯插兩支飲管，一長一短作記認。吃飽緩緩到百貨公司去，若無要事（例如是挑父親節禮物、添置家電之類），我們會直接到家品部去，年紀小不能離開媽的視線範圍，跟着她逛家品便覺納悶，那些杯杯碟碟有什麼好看，易潔鍋、鑊鏟、湯匙……媽媽全都要打量一番，唯一吸引我的是放置縫紉用品的角落，除了衣車還有形形色色的工具，連剪刀也有不同形狀，我總喜歡逐一研究它們的用途。終於到達我的「天堂」——文具部，我有一個策略，就是由第一行開始逛，將所有貨架掃視一遍，留意有什麼新品，那時連熒光筆出了新顏色也會感到興奮，中途看到喜歡的先記在心裏，直至逛完最後一行，再掙扎一番，才敢請示母親大人。家人習慣節儉，故大部分時間都只是window shopping，媽購得新鑊鏟，我購得一支鉛芯筆便很滿足，然後趕緊回程，趕在爸回家前做好晚飯。