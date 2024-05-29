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2024年5月29日星期三
韓麗珠
自轉行星
世紀．星期三專題：《白湖映像》：大台小實驗，肢解潘惠森 / 文．紅眼／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：橘化為枳的誤會 / 文．朱振威
人比AI厲害 / 文．余志名
追龍 / 馬家輝
填滿九宮格（下） / 樂婷
史學界的「歷史遺留問題」 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
諜海奇情 / 陳文敏
分班難題 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
百日咳個案上升 / 鄭志文
舌頭的形狀 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
做得非常好！ / 陳子謙
年輕人的孤單與同行（下） / 黃明樂
畫家的生命之舞 / 劉利
沙漠城市？ / 子衿
舌頭的形狀 / 韓麗珠
【明報文章】報道說，ICQ將於6月底停用。許多事物早在正式消失之前，死亡已來臨。那報道倒是提醒了我，曾經有這樣的一個通訊軟件。在我的腦海裏，它和56K撥號上網並置。
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