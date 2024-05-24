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2024年5月24日星期五
施勁超
自由談
世紀．五無閒話：畫錯的氣球——荒江釣叟《月球殖民地》的配圖 / 文．丘庭傑／編輯．孫志超
世紀．貝錦語業：繫得東西南北人 / 文．蕭振豪
世紀．好鳥歌：大白鷺 / 文．Novia Yip
一天懸命 / 馬家輝
畫筆的聯想 / 日光
睇到一頭霧水 / 林妙茵
傷亡的政治 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
外國干預 / 湯家驊
一派胡言 / 德叔
香港作家 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
透明的繭 / 韓麗珠
偉大的聖家堂 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
徐志摩在莫斯科 / 區聞海
粵藝小豆苗 / 施勁超
粵藝小豆苗 / 施勁超
【明報文章】在新校將近一年，刷新了不少嘗試：第一次當班主任，學習帶一班「視如己出」的學生；第一次在校內推廣新詩；第一次協助跟進粵劇排練的工作，看着「小豆苗」從唱曲、排戲到登台演出，成長之路，確實不易。
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世紀．五無閒話：畫錯的氣球——荒江釣叟《月球殖民地》的配圖 / 文．丘庭傑／編輯．孫志超
世紀．貝錦語業：繫得東西南北人 / 文．蕭振豪
世紀．好鳥歌：大白鷺 / 文．Novia Yip
一天懸命 / 馬家輝
畫筆的聯想 / 日光
睇到一頭霧水 / 林妙茵
傷亡的政治 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
外國干預 / 湯家驊
一派胡言 / 德叔
香港作家 / 關麗珊
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小粉人看日子 / 黃照達
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