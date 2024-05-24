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作家專欄
施勁超

自由談

粵藝小豆苗 / 施勁超

【明報文章】在新校將近一年，刷新了不少嘗試：第一次當班主任，學習帶一班「視如己出」的學生；第一次在校內推廣新詩；第一次協助跟進粵劇排練的工作，看着「小豆苗」從唱曲、排戲到登台演出，成長之路，確實不易。

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