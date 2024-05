【明報文章】今天我將會到晏菲路,入場看利物浦本季最後一場賽事,送別一代名帥高普。《金融時報》(Financial Times)上周日也刊登了兩篇鴻文,How good were Klopp's Liverpool?,以及Jürgen Klopp and the leading of Liverpool,為高普譜寫了兩闋讚歌,連埋1月,已經共3篇,FT是一份財經報紙,過去沒有哪位足球領隊能獲如此厚待。