【明報文章】最近的iPad Pro廣告,把平板電腦拍成輾碎文明的終結者,結果被罵翻。影片裏,液壓機的大型鋼板緩緩壓下,把台面堆放的東西一一壓壞:小號首先被壓得拗曲摺疊,然後街機爆出火花,折斷,接着是漆罐、鋼琴、拍子機、結他、雕塑、枱燈、電玩手掣、相機、電視、書……最後鋼板升起,台上只剩下薄薄的平板電腦,彩光流溢,主題曲剛好播到最後一句:All I ever need is you。