【明報文章】最近看過一部關於腸道的影片(Hack Your Health: The Secrets of Your Gut),提倡吃多元化蔬果、汲取足夠膳食纖維,才能「餵飽」腸道微生物,維持腸道健康。多吃菜,從小到大聽到厭,如ABC誰不會念,卻總是吃不夠。片中專家提出另一個ABC:Always Be Counting——建議認真點算,每周吃20至30種蔬果。