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2024年5月15日星期三
樂婷
七齣好戲
世紀．星期三專題：小出先生 / 文、圖．陳芳／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：我愛上讓我奮不顧身的一個人 / 文‧朱振威
不被思維限制 / 文‧阿菌
最起碼的溫柔 / 馬家輝
填滿九宮格（上） / 樂婷
環環相扣 / 林妙茵
苦難的符號 良知的呼喚 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
禁制令（一） / 陳文敏
交換生 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
打機治療ADHD？ / 鄭志文
以痛苦煉金 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
垮掉、疲憊、敲響？ / 區聞海
釋放「港投資」的發展潛力（下） / 洪雯
與邪惡零距離 / 莊元生
填滿九宮格（上） / 樂婷
【明報文章】有位朋友，認識他的人無不大讚，說他為人正直，良善，有赤子之心，一直窮追心中夢想，將之視為人生志業。這樣的人醉後訴衷情，竟說活得疲憊，像被生命背棄，即便再努力也好，人生始終一事無成。
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世紀．星期三專題：小出先生 / 文、圖．陳芳／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：我愛上讓我奮不顧身的一個人 / 文‧朱振威
不被思維限制 / 文‧阿菌
最起碼的溫柔 / 馬家輝
填滿九宮格（上） / 樂婷
環環相扣 / 林妙茵
苦難的符號 良知的呼喚 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
禁制令（一） / 陳文敏
交換生 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
打機治療ADHD？ / 鄭志文
以痛苦煉金 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
垮掉、疲憊、敲響？ / 區聞海
釋放「港投資」的發展潛力（下） / 洪雯
與邪惡零距離 / 莊元生
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