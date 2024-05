【明報文章】(編者按:上周二本版刊出〈一部漢字的現代史:石靜遠《漢字王國》專訪(上)〉,耶魯大學John M. Schiff東亞語言文學及比較文學講座教授石靜遠,2022年出版Kingdom of Characters: The Language Revolution That Made China Modern,入選2023年普立茲非小說獎(Pulitzer Prize for General Nonfiction)名單,中譯《漢字王國》在去年出版。石靜遠此番接受香港中文大學中國語言及文學系講師丘庭傑訪問,談到「文學與科技史」的研究、如何引入美國讀者了解中國文化和語言等,本篇為續文)