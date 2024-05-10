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2024年5月10日星期五
文．Novia Yip
世紀
世紀．五無閒話：李志日本演唱會之迷惑經濟 / 文．李照興／編輯．孫志超
世紀．貝錦語業：唯有黃昏鳥雀嬉 / 文．蕭振豪
世紀．好鳥歌：鶺鴒搖尾巴 / 文．Novia Yip
城寨復治計劃 / 馬家輝
港足體驗 / 日光
新加坡入夜都係「靜英英」 / 蔡子強
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實事 / 關麗珊
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喵喵咪咪麼 / 草日
餘悸 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
倉促的旅途 / 趙曉彤
咬淚吞牙 / 雙雙
自說字話 / 余建
世紀．好鳥歌：鶺鴒搖尾巴 / 文．Novia Yip
【明報文章】鶺鴒英文名字是Wagtail，意思是搖擺尾巴。這科雀鳥的名字起得很貼切，因為牠們都愛上下擺動尾巴。根據《香港鳥類名錄》，香港共有6種鶺鴒，當中以白鶺鴒最為易見。
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