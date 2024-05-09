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2024年5月9日星期四
黃明樂
光明女樂
世紀．悼：我與文麗賢的五個段落 / 文．鄧達智／編輯．王翠麗
世紀．玻璃大叔：寫作及其所創造的 / 文‧鄧正健
女子的城寨 / 馬家輝
I人 / 屈曉彤
請為「智能廚餘機」正名 / 林妙茵
靈魂還留在加沙 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
以言入罪，噤若寒蟬的港英年代 / 吳海傑
從電影學徒制談起 / 葉建源
比南蘇丹優勝 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
漏水（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
扶貧的前世今生，與來生 / 區聞海
降服與掌握 / 黃明樂
我城 / 皮皮
降服與掌握 / 黃明樂
【明報文章】上回提及跟老友兼靜觀導師Nanna搞正念頌缽×Life Coaching工作坊，自己也乘機練習surrender，其實還有好戲在後頭。
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世紀．玻璃大叔：寫作及其所創造的 / 文‧鄧正健
女子的城寨 / 馬家輝
I人 / 屈曉彤
請為「智能廚餘機」正名 / 林妙茵
靈魂還留在加沙 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
以言入罪，噤若寒蟬的港英年代 / 吳海傑
從電影學徒制談起 / 葉建源
比南蘇丹優勝 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
漏水（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
扶貧的前世今生，與來生 / 區聞海
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我城 / 皮皮
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