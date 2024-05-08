報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年5月8日星期三
魏綺珊
糊塗人生
世紀．星期三專題：萬瑪才旦逝世周年有感 / 文．李焯桃／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：彩虹電視禪 / 文‧龍雲
人命關天 / 文‧余志名
男子的皺紋 / 馬家輝
雀屎降臨 / 黎佩芬
費正清與漢學研究機構化 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
科技取締人類？ / 陳文敏
中史科的「優化邏輯」 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
流感警示 / 鄭志文
漏水（上） / 韓麗珠
To be or not to be / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
投稿心理學 / 陳子謙
抹不掉的情懷 / 劉利
從繪畫中修行 / 葉柏操
To be or not to be / 魏綺珊
【明報文章】應考香港中文大學那一年，正正是中大開創「暫取生」制度，即是中五會考成績優越，就已經獲得錄取資格，只要中六那年的公開試成績及格就可以正式入學。
上 / 下一篇新聞
世紀．星期三專題：萬瑪才旦逝世周年有感 / 文．李焯桃／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：彩虹電視禪 / 文‧龍雲
人命關天 / 文‧余志名
男子的皺紋 / 馬家輝
雀屎降臨 / 黎佩芬
費正清與漢學研究機構化 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
科技取締人類？ / 陳文敏
中史科的「優化邏輯」 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
流感警示 / 鄭志文
漏水（上） / 韓麗珠
To be or not to be / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
投稿心理學 / 陳子謙
抹不掉的情懷 / 劉利
從繪畫中修行 / 葉柏操
世紀．星期三專題：萬瑪才旦逝世周年有感 / 文．李焯桃／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：彩虹電視禪 / 文‧龍雲
人命關天 / 文‧余志名
男子的皺紋 / 馬家輝
雀屎降臨 / 黎佩芬
費正清與漢學研究機構化 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
科技取締人類？ / 陳文敏
中史科的「優化邏輯」 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
流感警示 / 鄭志文
漏水（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
投稿心理學 / 陳子謙
抹不掉的情懷 / 劉利
從繪畫中修行 / 葉柏操
prev
next
相關新聞
男子的皺紋 / 馬家輝
雀屎降臨 / 黎佩芬
費正清與漢學研究機構化 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
科技取締人類？ / 陳文敏
中史科的「優化邏輯」 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
流感警示 / 鄭志文
漏水（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
投稿心理學 / 陳子謙