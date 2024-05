【明報文章】4月那天與卡羅地奧在列治文區泰晤士河畔,並排坐在吳爾芙銅像的長椅上,在漫長的寂靜與水鴨游弋及木船的碰撞聲中,記得他曾輕輕問過一句:「如今在香港寫作怎樣了?」對海外朋友,這個問題我有標準答案:「文學從來是在各種修辭,如比喻、象徵、模稜、反諷、矛盾之中,尋找精準達意與思想自由。限制來了,也許就是文學閱讀與寫作技法精進之時——當然你可以說我太天真。」他雙手插袋笑笑:I was just about to say so.(我正要這樣說。)