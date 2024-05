【明報文章】耶魯大學的石靜遠教授在2022年出版Kingdom of Characters: The Language Revolution That Made China Modern一書,入選2023年普立茲非小說獎(Pulitzer Prize for General Nonfiction)名單,中譯《漢字王國》在去年出版。這部書透過1900年至今多個漢字推動者的故事,呈現出漢字現代化的歷史。