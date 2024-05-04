報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年5月4日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：五四反啟蒙與跨文化語彙——試讀彭小妍Modern Chinese Counter-Enlightenment / 文．丘庭傑／編輯．孫志超、鄒靈璞
世紀．不着一字：佛陀僧團中的身心障礙者 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：「西源里選畫」：遷館首展，煥然「一新」 / 文‧旺旺
繁花書房 / 馬家輝
國慶花 勞動火 / 簡冬娜
有關「失去」的故事 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
再現林徽因 / 孫皓琛
國際調研的統一效應 / 湯才偉
楓丹白露翡冷翠 / 石琪
風水命理 / 關麗珊
打卡之亂 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
月有陰晴圓缺 / 鄭美姿
地獄式自修 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
屋漏 / 向日
國際調研的統一效應 / 湯才偉
【明報文章】各地交往頻繁，彼此交流也就理所當然，但同時也帶來了比較和競爭。
相關字詞﹕
量度
文化差異
標準
研究
調查
教育心語
湯才偉
上 / 下一篇新聞
世紀．六合文藝：五四反啟蒙與跨文化語彙——試讀彭小妍Modern Chinese Counter-Enlightenment / 文．丘庭傑／編輯．孫志超、鄒靈璞
世紀．不着一字：佛陀僧團中的身心障礙者 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：「西源里選畫」：遷館首展，煥然「一新」 / 文‧旺旺
繁花書房 / 馬家輝
國慶花 勞動火 / 簡冬娜
有關「失去」的故事 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
再現林徽因 / 孫皓琛
國際調研的統一效應 / 湯才偉
楓丹白露翡冷翠 / 石琪
風水命理 / 關麗珊
打卡之亂 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
月有陰晴圓缺 / 鄭美姿
地獄式自修 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
屋漏 / 向日
世紀．六合文藝：五四反啟蒙與跨文化語彙——試讀彭小妍Modern Chinese Counter-Enlightenment / 文．丘庭傑／編輯．孫志超、鄒靈璞
世紀．不着一字：佛陀僧團中的身心障礙者 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：「西源里選畫」：遷館首展，煥然「一新」 / 文‧旺旺
繁花書房 / 馬家輝
國慶花 勞動火 / 簡冬娜
有關「失去」的故事 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
再現林徽因 / 孫皓琛
楓丹白露翡冷翠 / 石琪
風水命理 / 關麗珊
打卡之亂 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
月有陰晴圓缺 / 鄭美姿
地獄式自修 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
屋漏 / 向日
prev
next
相關新聞
繁花書房 / 馬家輝
國慶花 勞動火 / 簡冬娜
有關「失去」的故事 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
再現林徽因 / 孫皓琛
楓丹白露翡冷翠 / 石琪
風水命理 / 關麗珊
打卡之亂 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
月有陰晴圓缺 / 鄭美姿
地獄式自修 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
屋漏 / 向日