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2024年5月3日星期五
草日
喵喵咪咪麼
世紀．五無閒話：拒絕意義的真誠：卡繆的《異鄉人》 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．象牙快訊：電腦與氣味 / 文‧李祖喬
世紀．漫談燦爛古今：禮尚往來 / 文‧邱逸
前所未有地溫柔 / 馬家輝
黑暗中的人 / 日光
最低工資委員會可以休矣？ / 林妙茵
士多啤梨之言 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
高球 / 湯家驊
解密往事 / 德叔
荒謬 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
自重 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
「後評論時代」 / 區聞海
我們的下一代養得起我們嗎？ / 洪雯
勞動節不勞動 / 施勁超
喵喵咪咪麼 / 草日
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．五無閒話：拒絕意義的真誠：卡繆的《異鄉人》 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．象牙快訊：電腦與氣味 / 文‧李祖喬
世紀．漫談燦爛古今：禮尚往來 / 文‧邱逸
前所未有地溫柔 / 馬家輝
黑暗中的人 / 日光
最低工資委員會可以休矣？ / 林妙茵
士多啤梨之言 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
高球 / 湯家驊
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荒謬 / 關麗珊
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自重 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
「後評論時代」 / 區聞海
我們的下一代養得起我們嗎？ / 洪雯
勞動節不勞動 / 施勁超
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自重 / 韓麗珠
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