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2024年5月2日星期四
草日
喵喵咪咪麼
世紀．四探城市：浴火鳳凰放光芒——首里城重建對古蹟保育的啟示 / 文．梁迭起／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：讓孩子學習父母的母語 / 文‧鄧正健
原創劇的「電影感」 / 文‧唐嘉晞
最重要的終究是書寫 / 馬家輝
腸道森林 / 屈曉彤
學術與政治有機結合的美國漢學 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
人工智能的司法應用 / 朱國斌
電影中文字幕 / 葉建源
由總統戲院結業說起 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
邊緣語言（之二） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
在旅行中回憶上一次旅行 / 陳子謙
解繩結 / 趙曉彤
布林肯買的兩張唱片 / 劉利
大俠胡金銓 / 莊元生
喵喵咪咪麼 / 草日
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．四探城市：浴火鳳凰放光芒——首里城重建對古蹟保育的啟示 / 文．梁迭起／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：讓孩子學習父母的母語 / 文‧鄧正健
原創劇的「電影感」 / 文‧唐嘉晞
最重要的終究是書寫 / 馬家輝
腸道森林 / 屈曉彤
學術與政治有機結合的美國漢學 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
人工智能的司法應用 / 朱國斌
電影中文字幕 / 葉建源
由總統戲院結業說起 / 關麗珊
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在旅行中回憶上一次旅行 / 陳子謙
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