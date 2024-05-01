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2024年5月1日星期三
金鐘渡鴉
客座隨筆
世紀．星期三專題：劍指軍工業的校園佔領——2024美國學運的政治啟示 / 文．李宇森／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：一支竹仔易折彎 / 文．朱振威
政治外交術語翻譯難 / 文．木棉
南洋的蜂巢 / 馬家輝
學懂放棄 / 樂婷
臨別贈言 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
法律的情與理 / 陳文敏
學時與課時 / 曾信繁
網上算命 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
本年第一宗登革熱 / 鄭志文
邊緣語言（之一） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
做coach搵唔搵到食？ / 黃明樂
公開試之後 / 潘嘉樂
山楂餅 / 金鐘渡鴉
山楂餅 / 金鐘渡鴉
【明報文章】要不是小賣供應商新增山楂餅這認購選項，我也不會在十多年後再次嘗到這兒時回憶。
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世紀．星期三專題：劍指軍工業的校園佔領——2024美國學運的政治啟示 / 文．李宇森／編輯．孫志超
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