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2024年4月30日星期二
區聞海
明明如月
世紀．二元對坐：從古巴寄來的一封文言信函 / 文．雷競璇／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：空空如也之味 / 文．黃念欣
香港精神 / 文．言平
獅城之變 / 馬家輝
御祓町 / 陳喜艾
假新聞法 / 林妙茵
1歲臉龐200針 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
被淡化的英語詞彙 / 吳思諾
BBQ的時光 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
假冒衛生署騙案 / 鄭志文
村上春樹圖書館 / 魏綺珊
景德鎮的最後工匠 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
改名無小事 / 區聞海
你驚什麼？ / 韋琪
改名無小事 / 區聞海
【明報文章】近日選購牙刷，芝麻綠豆事，讓我們樂了半天。回頭想，其實是中了推廣手法，有點太「超過」了，但起碼不乏味。
相關字詞﹕
特色
品牌
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牙刷
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