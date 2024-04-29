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2024年4月29日星期一
關銘潔
自由談
世紀．一一兩岸：祭母文 / 文．洪清田／編輯．孫志超
世紀．小食部：Gin and tonic / 文．鄒芷茵
北上體驗 / 文．小丙
網約車寫作鍛煉 / 馬家輝
親吻的禮儀 / 譚蕙芸
中英互譯，困難重重 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
閱讀太艱難 / 吳靄儀
敬業樂群 / 陳漢森
喵喵咪咪麼 / 草日
假冒衛生署長 / 鄭志文
打卡景德鎮 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
坐開一點！ / 陳子謙
增加稅收有哪些可能途徑？ / 洪雯
書蟲啟示錄 / 劉利
「生」不如「死」 / 關銘潔
「生」不如「死」 / 關銘潔
【明報文章】生育率下滑，新生兒數目不足以替代老化人口，社會走向高齡，人口負增長，是全球不爭的事實，如何扭轉「生」不如「死」的人口替代數字，難。
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