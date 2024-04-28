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2024年4月28日星期日
文．陳微／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀
世紀．周日短篇：雙手機 / 文．陳微／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：審美的智慧 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：《鐵馬集》及其封面圖之謎 / 文‧陳子善
楊牧全集 / 馬家輝
生意 / 塵翎
3：3，我那位曼迷同事怎樣說 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
難為了刀叉 / 梁嘉善
學校自評問卷的編製 / 韓孝述
摧毁人類很容易 / 石琪
時限 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
最後衝線的伯伯 / 鄭志文
祝你身體健康 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
貓生的第一聲響雷 / 趙曉彤
熱度 / 施勁超
世紀．周日短篇：雙手機 / 文．陳微／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
【明報文章】我必須要告訴你：游走於兩個情人的先決條件，是要有手機，兩部。
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世紀．識小錄：《鐵馬集》及其封面圖之謎 / 文‧陳子善
楊牧全集 / 馬家輝
生意 / 塵翎
3：3，我那位曼迷同事怎樣說 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
難為了刀叉 / 梁嘉善
學校自評問卷的編製 / 韓孝述
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最後衝線的伯伯 / 鄭志文
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