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作家專欄
屈曉彤

七齣好戲

Imperfect Us / 屈曉彤

【明報文章】年輕時追看台劇的日子讓人懷念，懷念的不是偶像甜蜜情節，而是當時的純真、對未來的盼望，明知劇情只是粉紅泡影，還是禁不住生出不切實際的想像。以為會永遠青春的主角，也跟自己一同成長過來，當初十來歲演學生的，角色漸漸進入職場，轉眼飾演面臨中年危機的大人，透過鏡頭看見他們白髮增長，表情更添歷練，臉容多了歲月痕迹，泡影刺破，演出更為真實。再好的演員也要倚仗好劇本，以往看劇追演員，現在改為追編劇，《我可能不會愛你》、《荼蘼》到最近播出的《不夠善良的我們》皆出自編劇徐譽庭手筆，她筆下都是愛情小品，每每挖到人物內心深處。前兩齣圍繞30歲女性在職場和愛情上的掙扎，《我》是偶像劇格局，「又青姐」跟「大仁哥」兜兜轉轉最終還是修成正果；《荼》跳出美好將來的單一想像，「如薇」該選事業還是愛情？編劇用平行故事線呈現兩個結局，現實人生就沒一種結局是絕對圓滿的。來到《不》，「慶芬」來到40歲關卡，放不下的不是另一個平行時空的自己，而是別人——為何跟自己曾經如此相似的她人生如此精彩，自己卻日復一日，過得如此匱乏？劇集的英文譯名直白：Imperfect Us，相比他人那頭風景，自己這頭總是不完美。中文名用上「不夠善良」，像多了自省。看劇無疑也是觀望他人的風景，找尋一點自省和共鳴。一口氣看了6集，只餘最後一周，不想結局這麼快到來。

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