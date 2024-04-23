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2024年4月23日星期二
竟齊
未經證實
世紀．二元對坐：從「杜拜王子」爭議 看阿拉伯人珍重的價值 / 文．李振良／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：銀河鐵道之一夜 / 文．黃念欣
編輯的考卷 / 文．蘇利雲
讀與不讀 / 馬家輝
現場感 / 陳喜艾
人文交流才是通向和平之道 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
平庸是福 / 吳思諾
電影的啟蒙 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
降膽固醇藥增血糖值 / 鄭志文
「單讀」的單獨 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
不閱讀日 / 陳子謙
偉大演員 / 黃明樂
長髮為她留 / 劉利
花蓮地震 / 葉柏操
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．二元對坐：從「杜拜王子」爭議 看阿拉伯人珍重的價值 / 文．李振良／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：銀河鐵道之一夜 / 文．黃念欣
編輯的考卷 / 文．蘇利雲
讀與不讀 / 馬家輝
現場感 / 陳喜艾
人文交流才是通向和平之道 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
平庸是福 / 吳思諾
電影的啟蒙 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
降膽固醇藥增血糖值 / 鄭志文
「單讀」的單獨 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
不閱讀日 / 陳子謙
偉大演員 / 黃明樂
長髮為她留 / 劉利
花蓮地震 / 葉柏操
世紀．二元對坐：從「杜拜王子」爭議 看阿拉伯人珍重的價值 / 文．李振良／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：銀河鐵道之一夜 / 文．黃念欣
編輯的考卷 / 文．蘇利雲
讀與不讀 / 馬家輝
現場感 / 陳喜艾
人文交流才是通向和平之道 / 葉劉淑儀
平庸是福 / 吳思諾
電影的啟蒙 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
降膽固醇藥增血糖值 / 鄭志文
「單讀」的單獨 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
不閱讀日 / 陳子謙
偉大演員 / 黃明樂
長髮為她留 / 劉利
花蓮地震 / 葉柏操
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