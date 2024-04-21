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2024年4月21日星期日
鄭志文
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世紀．文字江湖：西湖三忠 / 文‧鄭培凱
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手臂肥胖人士 心臟病風險較高？ / 鄭志文
唱好香港潮濕天氣 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
還要「月旦」嗎？ / 區聞海
不思考的練習 / 洪雯
手臂肥胖人士 心臟病風險較高？ / 鄭志文
【明報文章】糖尿病患者的心臟病風險比正常人高，而肥胖的糖尿病患者風險進一步增加。
相關字詞﹕
心臟病
手臂
脂肪
鄭志文
食住行醫
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