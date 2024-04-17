墓碑上的二維碼 / 樂婷

【明報文章】每年上山掃墓，拭淨石碑，將供品放到墓前，灑上3杯燒酒後，我都會順道看看旁邊的「鄰居」——熟悉的鄰墓今年有沒有人換上鮮花？那些被香燭熏黑封塵的墓碑是否照樣寂寥？附近的新墓住進了什麼人？墓碑文字雖短，每字卻橫跨生死，碑上刻着的祖籍、照片和生卒年月多少叫人看出一些人間境况。回程，和親人談起幾年前，曾隨導賞員到港島歷史悠久的墓場參觀。「墓場故事多，既能了解戰爭歷史，又能通過墓碑風格，認識不同宗教信仰的生死觀，可惜華人忌諱多，不像日本人把墓地當風水寶地，喜歡住在墓地旁邊，外國人無事便到墓園散步，甚至將其開發成旅遊地標，歡迎參觀。」我媽聽後搖頭，十分不解：「誰想逛這些鬼地方。」香港墓場位處偏僻，墓碑一個個密密麻麻，為方便打理，限制樣式，亦嚴禁栽種盆栽，自然沒有外國墓園花團錦簇，如自家院子花園的美景，也難怪人覺得陰森可怕。然而，近年世界各地都興起在先人墳墓上加上QR Code，以此超越傳統墓誌銘，記錄先人人生故事和成就，讓生人能一同重溫亡者喜歡的書、電影和音樂，如重慶攝影師陸志富死後，其兒子便把父親生前的訪談和攝影作品轉換成二維碼，並放到墓碑上，引來近8萬人瀏覽。如此一來，相信未來墳場一定藏有更多故事。