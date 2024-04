【明報文章】(編者按:上周二本版刊出〈在「蝴蝶夫人」和「龍女」之間——黃運特談荷李活第一位亞裔女演員黃柳霜(上)〉,美國加州大學聖巴巴拉分校英語系傑出教授黃運特,去年出版《龍女:黃柳霜與美國歷史的相遇》(Daughter of the Dragon: Anna May Wong's Rendezvous with American History),此番接受香港樹仁大學歷史學系助理教授毛升訪問,談到黃柳霜如何應對當時美國及荷李活對亞裔、華裔的刻板印象,本篇為續文)