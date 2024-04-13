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2024年4月13日星期六
施勁超
客座隨筆
世紀．六合文藝：波里尼的英雄本色 / 文．邵頌雄／編輯．孫志超
世紀．課室內外：香港新水墨與徐子雄 / 文‧陳仁啟
又怨又做 / 馬家輝
你哋係咪嬲我呀？ / 簡冬娜
「王子」，「遠房」那一種 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
沒有賣淫的性工作者 / 李偉民
將上下而求索 / 湯才偉
從「車路士」談起 / 石琪
共業 / 關麗珊
400年前 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
人的風景 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
對閱讀心懷感恩 / 洪雯
第九味 / 施勁超
第九味 / 施勁超
【明報文章】今年文憑試即將開始，往往到這個時候，我都慨嘆自己總比學生還要着急，但今晚，某個學生正在操練歷屆試卷，要我幫忙看看他的答卷。我很樂意這樣做，除了是職責所在，也想盡力再拉已覺醒的他們一把。
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世紀．六合文藝：波里尼的英雄本色 / 文．邵頌雄／編輯．孫志超
世紀．課室內外：香港新水墨與徐子雄 / 文‧陳仁啟
又怨又做 / 馬家輝
你哋係咪嬲我呀？ / 簡冬娜
「王子」，「遠房」那一種 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
沒有賣淫的性工作者 / 李偉民
將上下而求索 / 湯才偉
從「車路士」談起 / 石琪
共業 / 關麗珊
400年前 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
人的風景 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
對閱讀心懷感恩 / 洪雯
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對閱讀心懷感恩 / 洪雯
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