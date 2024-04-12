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2024年4月12日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：《醫．道》：關於標籤與身分政治的燒腦劇 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
世紀．貝錦語業：木石一積 / 文‧蕭振豪
世紀．好鳥歌：燕鴴 / 文‧Novia Yip
擾民的真正關鍵 / 馬家輝
夜裏微光 / 日光
兩難 / 林妙茵
總統老花鏡 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
毫不光彩的英雄 / 湯家驊
《天工開物》 / 德叔
食物和義工 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
內疚感操縱者 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
貓入屋以後 / 趙曉彤
畸形的醫療資訊同心圓 / 區聞海
多想一步 / 齊琬
食物和義工 / 關麗珊
【明報文章】甲掙10元要用10元買食物，乙掙100元花10元買食物，丙掙1000元仍買不到食物，丁無收入但有免費食物，甲乙丙丁之中，誰最窮？
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世紀．五無閒話：《醫．道》：關於標籤與身分政治的燒腦劇 / 文．丘庭傑／設計．賴雋旼／編輯．孫志超
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