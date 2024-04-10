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作家專欄
文．菲／編輯．孫志超

世紀

世紀．星期三專題：「藝術三月」過後 兩大課題值得深思 / 文．菲／編輯．孫志超

【明報文章】春暖花開的3月，除了為大地帶來雨水，還為香港帶來藝術。文化體育及旅遊局（文體旅局）與文化藝術盛事委員會於2月22日啟動了「藝術三月2024」，除了幾個為期數月的展覽，「藝術三月」至今大致完結。按文體旅局的網上活動列表，「藝術三月」共有13個活動，細看之下，9個為年度活動，例如第52屆香港藝術節、香港花卉展覽、香港國際影視展及巴塞爾藝術展等，餘下的4個非年度活動，有金庸百年誕辰紀念展、吳冠中展覽、香港國際文化高峰論壇（文化論壇）及首次於美國以外地區舉辦的ComplexCon香港 2024。往常康樂及文化事務署（康文署）及其他團體亦會於3月辦展或設大型戶外裝置，以上展覽於數量上來看並無突出之處，而2023年康文署亦舉辦了博物館高峰論壇，與今年的文化論壇性質相若。若要說這「藝術三月」中較為新鮮的活動，就落在ComplexCon上。簡單觀察上述一眾活動，可見本港首個「藝術三月」果真是一個品牌塑形，誠如文體旅局長楊潤雄於「藝術三月」的啟動禮致辭中所提到的——「藝術三月」是一個「品牌串連推廣由政府舉辦、資助或支持的文化藝術盛事」，並非要為藝文界注入新的方向。

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