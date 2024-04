【明報文章】黃運特,現為美國加州大學聖巴巴拉分校英語系傑出教授,曾任教於哈佛大學,亦曾是香港嶺南大學講座教授。除學術著作外,自2010年以來,他出版了3部非虛構寫作專著(creative nonfiction book),皆獲好評,分別是《陳查理傳奇:一個中國偵探在美國》(Charlie Chan: The Untold Story of the Honorable Detective and His Rendezvous with American History, 2010)、《不可分離:暹羅連體雙胞胎兄弟與美國歷史》(Inseparable: The Original Siamese Twins and Their Rendezvous with American History, 2018)和《龍女:黃柳霜與美國歷史的相遇》(Daughter of the Dragon: Anna May Wong's Rendezvous with American History, 2023)。