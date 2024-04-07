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2024年4月7日星期日
韓孝述
教育心語
世紀．周日短篇：浮誇耳環 / 文．陳微／編輯．謝秋瑜、孫志超
世紀．文字江湖：惶恐灘頭 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：憶古劍兄 / 文‧陳子善
卑微的快樂 / 馬家輝
震央 / 塵翎
最不朽的革命情書 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
清明時節click一click / 梁嘉善
優化架構下的學校自評（中） / 韓孝述
影迷與政治紛爭 / 石琪
潮流 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
城堡下午茶 / 鄭志文
靠在一起 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
後退休生活與自我價值 / 黃明樂
「這段接近／粗鄙的小詩」？ / 筆起
優化架構下的學校自評（中） / 韓孝述
【明報文章】優化學校發展與問責架構的第2項措施，是學校周年自評時，須每年蒐集「學校表現評量」（KPM）數據，提交教育局，代替原先在發展周期完結時才呈交數據的做法。
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最不朽的革命情書 / 蔡子強
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