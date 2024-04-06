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2024年4月6日星期六
石琪
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世紀．六合文藝：天國將臨 還是諸神黃昏——《3體》的宗教政治寓言 / 文．李宇森／編輯．孫志超、謝秋瑜
世紀．不着一字：兩種「正業」 / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：張照堂：創作不止攝影 / 文．旺旺
散書的行為藝術 / 馬家輝
王子識唱歌 / 簡冬娜
不是沒代價 / 林妙茵
新聞疲勞 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
與時並進的中國習慣法 / 王慧麟
寫真與寫意 / 湯才偉
韓國形象好與醜 / 石琪
的士二三事 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
留番拜山講 / 鄭美姿
夢想，值幾錢？ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
唱着歌去世，好啊！ / 區聞海
韓國形象好與醜 / 石琪
【明報文章】韓國駐院實習及住院醫生罷工，反對政府決定醫學院擴大招生，似乎爭取自己利益，重要過救人濟世，又獲該國醫療界支持。這新聞損害了我心目中的韓國形象。
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世紀．六合文藝：天國將臨 還是諸神黃昏——《3體》的宗教政治寓言 / 文．李宇森／編輯．孫志超、謝秋瑜
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