【明報文章】遇上長假期，湊囡沒法出國旅行，對北上玩樂又毫無興趣，小島生活久了也一樣乏善可陳——出門到便利店買個包，人影都無隻，這個假期如此寂寥。回家一直呻悶，丈夫翻箱倒櫃找出桌遊，叫上鄰人，5個大人圍在飯桌上玩The Settlers of Catan（《卡坦島》），幼嬰在一邊咿咿呀呀，連貓狗也圍到桌上觀賞棋局。《卡坦島》是經典的擲骰子談判交易、互搶資源的遊戲，玩法簡單，極好上手，互動又強，你一言我一語，互相逗樂嘴炮，很快便消磨了一個下午。然而有勇無謀的我，雖然喜歡桌遊，卻無求勝的心，玩3盤3盤皆輸，鄰人取笑我是慈善家、king maker，只負責擲骰，別人要什麼資源就換什麼，好聽為成人之美，難聽是一心求敗。到棋盡散局，和丈夫談天，都說遊戲如人生——「你玩遊戲的態度和做人沒兩樣」，「桌遊如職場，總是少不了結黨營私，完全展現人性」。回憶玩桌遊這10來年，初時會玻璃心，想彰顯自己聰明，輸不得，後來不得不認輸，明白自己沒人想得透徹，謀略不足，反倒因為想像力和表達力較好，玩Dixit這種遊戲無往不利——找到自己定位和能力後，自此在遊戲中能圓滿自足，更懂得享受遊戲，欣賞對手智略心思，再沒壓力。我說：「人生可能就是等待這種覺悟，如活到這般境界，應當再沒煩惱。」