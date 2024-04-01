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2024年4月1日星期一
傲雪
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世紀．一一兩岸：密切接觸者的秘密：澳門的疫情文學《半張臉》 / 文．李展鵬／編輯．孫志超
世紀．小食部：涼拌話梅番茄 / 文．鄒芷茵
金融怎麼辦 / 文．高志堅
先下手為強 / 馬家輝
耳環女孩 / 譚蕙芸
金庸筆下，俠之終結 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
Yaujicuphing / 吳靄儀
看不明《三體》 / 陳漢森
收音機 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
青少年頭痛因素 / 鄭志文
溫州的士司機說經濟 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
《巨流河》：深深的懂得與悲憫 / 洪雯
白鴿票 / 傲雪
無權勢者的「服從」 / 施勁超
白鴿票 / 傲雪
【明報文章】祖母房間牀頭前有張圓形細枱，放着一個「精工」上鏈機械鬧鐘。祖母不止一次提及這個鬧鐘是中了白鴿票，拿彩金買的。她總是自豪地說。
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世紀．一一兩岸：密切接觸者的秘密：澳門的疫情文學《半張臉》 / 文．李展鵬／編輯．孫志超
世紀．小食部：涼拌話梅番茄 / 文．鄒芷茵
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