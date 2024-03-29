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2024年3月29日星期五
葉柏操
自由談
世紀．五無閒話：強大的溫柔 / 文．俞若玫／編輯：孫志超
世紀．五無閒話；合上眼，想像一個身體 / 文．李偉能
世紀．貝錦語業：松風莊接松風閣 / 文．蕭振豪
忽然藝文 / 文．張曉冬
狗咬狗 / 馬家輝
拼盡昂首 / 日光
拜登難題：Perception is reality / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
復活 / 湯家驊
整合碎片成知識 / 德叔
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小品 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
書牆 / 韓麗珠
中學老師 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
山中疑情 / 葉柏操
快餐隨想 / 向日
山中疑情 / 葉柏操
【明報文章】幾個後中年的朋友，趁假期到山上寺廟住上幾天，好靜靜地過活，思考一下往後的人生。
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世紀．五無閒話：強大的溫柔 / 文．俞若玫／編輯：孫志超
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