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2024年3月24日星期日
竟齊
未經證實
世紀．周日短篇：雪：第七夜 / 文．王証恒／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：約翰．克里斯朵夫 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：錢歌川譯愛倫坡 / 文‧陳子善
轉運佛牌 / 馬家輝
愛爾蘭人 / 塵翎
非法移民與「拉丁裔威脅論」 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
我是誰？ / 梁嘉善
檢視教育成效（下） / 韓孝述
沒有垃圾的世界 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
720隻復活蛋 / 鄭志文
朋友（下） / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
填詞，未必要做L / 陳子謙
致謝周顯先生 / 洪雯
摜蛋智慧 / 劉利
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．周日短篇：雪：第七夜 / 文．王証恒／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：約翰．克里斯朵夫 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：錢歌川譯愛倫坡 / 文‧陳子善
轉運佛牌 / 馬家輝
愛爾蘭人 / 塵翎
非法移民與「拉丁裔威脅論」 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
我是誰？ / 梁嘉善
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小粉人看日子 / 黃照達
填詞，未必要做L / 陳子謙
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