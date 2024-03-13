報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2024年3月13日星期三
曾信繁
教育心語
世紀．星期三專題：日本高中歷史科改革 香港「雙史」出路何處？ / 文．梁正惟／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：東西美學的融合——帝國酒店 / 文‧葉俊文
港交所強勢新領導 / 文‧劉德斌
消極的好 / 馬家輝
滯留對倒 / 黎佩芬
逐條審議 / 林妙茵
空投 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
評譚得志案 / 陳文敏
This Means More / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
延誤診斷 子宮內膜異位 / 鄭志文
恐怖滑梯 / 韓麗珠
生命無常還等什麼？ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
財赤愈辯愈明？ / 區聞海
香港有福 / 竹間守晨花
This Means More / 曾信繁
【明報文章】學校制度與球會運作，或教師和領隊的工作，兩者之間雖不盡相同，但如何在其中成為精英領袖，培育年輕人（無論是學生或球員），建立團隊，甚至為一個地方建立文化，則是兩者共同關注的事情。
上 / 下一篇新聞
世紀．星期三專題：日本高中歷史科改革 香港「雙史」出路何處？ / 文．梁正惟／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：東西美學的融合——帝國酒店 / 文‧葉俊文
港交所強勢新領導 / 文‧劉德斌
消極的好 / 馬家輝
滯留對倒 / 黎佩芬
逐條審議 / 林妙茵
空投 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
評譚得志案 / 陳文敏
This Means More / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
延誤診斷 子宮內膜異位 / 鄭志文
恐怖滑梯 / 韓麗珠
生命無常還等什麼？ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
財赤愈辯愈明？ / 區聞海
香港有福 / 竹間守晨花
世紀．星期三專題：日本高中歷史科改革 香港「雙史」出路何處？ / 文．梁正惟／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：東西美學的融合——帝國酒店 / 文‧葉俊文
港交所強勢新領導 / 文‧劉德斌
消極的好 / 馬家輝
滯留對倒 / 黎佩芬
逐條審議 / 林妙茵
空投 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
評譚得志案 / 陳文敏
喵喵咪咪麼 / 草日
延誤診斷 子宮內膜異位 / 鄭志文
恐怖滑梯 / 韓麗珠
生命無常還等什麼？ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
財赤愈辯愈明？ / 區聞海
香港有福 / 竹間守晨花
prev
next
相關新聞
消極的好 / 馬家輝
滯留對倒 / 黎佩芬
逐條審議 / 林妙茵
空投 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
評譚得志案 / 陳文敏
喵喵咪咪麼 / 草日
延誤診斷 子宮內膜異位 / 鄭志文
恐怖滑梯 / 韓麗珠
生命無常還等什麼？ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
財赤愈辯愈明？ / 區聞海