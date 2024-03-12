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2024年3月12日星期二
葉劉淑儀
三言堂
世紀．二元對坐：人類世的地質學爭議——窺看學術討論和社會批判的距離 / 文．李宇森／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：奧斯卡十大朝花 / 文．黃念欣
培養優雅小孩 / 文．W
競獎的邏輯 / 馬家輝
突發 / 陳喜艾
會議展覽以外的大型盛事 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
被拒絕的勇氣 / 吳思諾
自我改善作為法則 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
代糖飲料增心房顫動風險？ / 鄭志文
不再識廬山真面目 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
鳥山明的新帽子 / 陳子謙
公屋輪候時間為何居高不下？ / 洪雯
老人約架 / 劉利
只有爭過才滋味 / 潘嘉樂
會議展覽以外的大型盛事 / 葉劉淑儀
【明報文章】上篇提及，香港每年舉辦不少大型國際盛事，當中很多是商務會議及大型展覽，反映香港並非缺乏舉辦大型盛事的能力和吸引力，社會不必多慮。
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世紀．二元對坐：人類世的地質學爭議——窺看學術討論和社會批判的距離 / 文．李宇森／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：奧斯卡十大朝花 / 文．黃念欣
培養優雅小孩 / 文．W
競獎的邏輯 / 馬家輝
突發 / 陳喜艾
會議展覽以外的大型盛事 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
被拒絕的勇氣 / 吳思諾
自我改善作為法則 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
代糖飲料增心房顫動風險？ / 鄭志文
不再識廬山真面目 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
鳥山明的新帽子 / 陳子謙
公屋輪候時間為何居高不下？ / 洪雯
老人約架 / 劉利
只有爭過才滋味 / 潘嘉樂
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