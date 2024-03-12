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作家專欄
文．W

編輯室手記

培養優雅小孩 / 文．W

【明報文章】時間看似尚早，其實又要為學校刊物構思新內容了，除了看最新課程文件，在地觀察是最好的「做功課」方式。每天乘車時間不少，交通工具上是一個理想的觀察場地，會帶來不少思考。

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