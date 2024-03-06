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作家專欄
樂婷

七齣好戲

人生時間表 / 樂婷

【明報文章】時下為生難，置業難，成家難，生育難，供養父母難，教育子女成才更不是一個難字了得。都說童年拼湊了人的人格輪廓，原生家庭的陰霾也令我自懷孕開始便心生憂慮，擔心自己未能稱職，因而時時哭泣，情緒決堤時只好向未完全成形的胎兒道歉——這份愧疚一直延續至今，未有丟淡。母親知後安慰我，說孩子自然會大，慢慢就會長出性情，自己找到出路。我心底卻感覺在這種時代下選擇生育，需付上更大責任和努力：供養、陪伴、教育和愛，一樣比一樣重要，一樣比一樣難。為母數月，自覺失敗，遍讀幼兒照料和教育的書籍也無減焦慮，連女兒頸上長了一點奶癬也令我如墮谷底，自我質疑。近日讀心理學家Erik Erikson的人格發展理論，他把人分成8個時期，嬰兒期只需建立安全感，讓其學會信任，至幼兒期，他自然步入他律期，懂得聽從口令，產生自我，隨後建立自律，學會講道理，具備求知待人能力，在青春期時會習得忠誠，開始找尋人生目的，再在成年早期開始與不同人建立親密關係，感受愛……他強調這8個階段不可跳級，需按部就班，好好修練。閱後，我豁然開朗：與其樣樣提前憂慮，不如按階段努力，孩子身心到20歲才趨向成熟——不要急，不要揠苗助長，不要自我恐嚇，好好享受。

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