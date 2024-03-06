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2024年3月6日星期三
文．余志名
編輯室手記
世紀．星期三專題：政治、星光、贊助商：從第74屆柏林影展看全球電影節生態 / 文．陳智廷／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：好好唱粵語 / 文．朱振威
又是雨點小的台選？ / 文．余志名
行走的遺址 / 馬家輝
人生時間表 / 樂婷
盛事經濟不缺一個演唱會 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
沉默的社會 / 陳文敏
利物浦復興之路 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
長者腦部創傷 / 鄭志文
少年老 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
你騙過人嗎 / 陳子謙
年輕人的財務自由 / 黃明樂
火藥經濟 / 劉利
從福爾摩斯到尼采 / 雙雙
又是雨點小的台選？ / 文．余志名
【明報文章】龍年來臨將近一個月，回顧中國版兔年內容，2024台灣大選不得不提。過去一段時期，我們為此次大選的採訪報道所投入的人力、產出的篇幅，在行內來說可謂「巨製」。
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世紀．星期三專題：政治、星光、贊助商：從第74屆柏林影展看全球電影節生態 / 文．陳智廷／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：好好唱粵語 / 文．朱振威
又是雨點小的台選？ / 文．余志名
行走的遺址 / 馬家輝
人生時間表 / 樂婷
盛事經濟不缺一個演唱會 / 葉劉淑儀
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長者腦部創傷 / 鄭志文
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小粉人看日子 / 黃照達
你騙過人嗎 / 陳子謙
年輕人的財務自由 / 黃明樂
火藥經濟 / 劉利
從福爾摩斯到尼采 / 雙雙
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