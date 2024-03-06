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作家專欄
文．陳智廷／編輯．孫志超

世紀

世紀．星期三專題：政治、星光、贊助商：從第74屆柏林影展看全球電影節生態 / 文．陳智廷／編輯．孫志超

【明報文章】3年疫情，短視頻的盛行，改變了觀影習慣和心態，電影、電影院、電影節深陷存在危機。我提議以政治、星光、贊助商3個關鍵字觀察第74屆柏林影展，嘗試從中理解全球電影節生態。

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