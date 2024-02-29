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2024年2月29日星期四
洪雯
是日談
世紀．四探城市：巴黎十大——乏味校區 屢出政經要人 / 文．丁偉／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：家庭法西斯 / 文‧鄧正健
精算人生 / 馬家輝
兩種袋鼠 / 屈曉彤
旅遊業的過去、現在及未來 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
良緣AI賜？ / 善喻
萬人超級大校 / 葉建源
國王的氣球 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
真愛課題 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
馬克思唱情歌 / 陳子謙
對公共財政前景審慎樂觀 / 洪雯
褲襠下的風景 / 劉利
巴黎艾菲爾鐵塔 / 張娟
對公共財政前景審慎樂觀 / 洪雯
【明報文章】財爺昨日發布了《財政預算案》，我的評價是「有喜有憂」。
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世紀．四探城市：巴黎十大——乏味校區 屢出政經要人 / 文．丁偉／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：家庭法西斯 / 文‧鄧正健
精算人生 / 馬家輝
兩種袋鼠 / 屈曉彤
旅遊業的過去、現在及未來 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
良緣AI賜？ / 善喻
萬人超級大校 / 葉建源
國王的氣球 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
真愛課題 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
馬克思唱情歌 / 陳子謙
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