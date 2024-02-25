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2024年2月25日星期日
洪雯
是日談
世紀．周日短篇：雪：第三夜 / 文．王証恒／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：修辭的標準 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：葉永蓁的《浮生集》 / 文‧陳子善
香港在台作家 / 馬家輝
山上小徑 / 塵翎
人魚公主 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
萬里之外的家 / 梁嘉善
優質而均等的教育 / 韓孝述
同病相憐前列腺 / 石琪
再談《遲桂花》 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
驢子徵友 / 鄭志文
定格一萬年 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
不要浪費一場好的危機 / 洪雯
有效溝通 / 施勁超
不要浪費一場好的危機 / 洪雯
【明報文章】《財政預算案》即將公布，我的期待，是不要浪費了一場好的危機。
相關字詞﹕
財政預算案
是日談
經濟
民生
失業率
財赤
福利
危機
洪雯
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