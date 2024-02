【明報文章】美國歷史學家Elizabeth Eisenstein在1979年發表著作The Printing Press as an Agent of Change,一書兩冊,共長750頁。整本書講述古騰堡活字印刷術的誕生,令到書本生產標準化和量產化,促進知識傳播和保存,從而推動往後的宗教改革、文藝復興和科學革命。當然,古騰堡活字印刷術的原創性近年受到學者質疑,Eisenstein也可能忽略了其他技術因素,如交通和通訊體系。可是,Eisenstein的論點可以讓我們窺探技術、物質和知識之間的複雜關係。