【明報文章】我經常在這裏引述英國廣播公司(BBC)的報道,原來它有個別致的稱號,甚為親暱,喚作「阿姨」(Auntie),始於二戰時期,不少論及BBC的書本,皆以此為名,例如 What did you do in the War, Auntie?,其中「Auntie」所指,就是BBC。