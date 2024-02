【明報文章】情人節,選了一齣意頭不大吉利的電影入場。《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)像《婚姻故事》(Marriage story),分別在於後者夫婦兩人健在,可以日吵夜吵,挖起瘡疤時勢均力敵。《墮》的最大懸念是,did she do it?死者已矣,生者成了最大嫌疑犯,需要法庭定奪。看完戲特別上了didshedoit.com投票,為的是看看其他觀眾怎麼想。看完152分鐘的戲還嫌不夠,晚飯時繼續討論,有此餘韻,好過點起兩支燭光吃牛扒,情調十足卻相對無言。