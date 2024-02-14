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2024年2月14日星期三
竟齊
未經證實
世紀．星期三專題：還原水圳貌 書寫「被淹者」 謝海盟《舒蘭河上：台北水路踏查》讀書札記 / 文．鄒文君／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：寫生旅遊畫家——林鎮輝 / 文‧趙燕怡
減廢 / 文‧SC
分手容易原諒難 / 馬家輝
農村富起來 / 黎佩芬
戰爭的終幕與烏克蘭的未來 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
23條立法諮詢文件（二） / 陳文敏
新活日常 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
高士威龍120號 / 鄭志文
課室 / 韓麗珠
《繁花》真的很煩 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
馭龍不如養龍 / 陳子謙
情人節 / 劉利
球皇最貴 / 李譯喬
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．星期三專題：還原水圳貌 書寫「被淹者」 謝海盟《舒蘭河上：台北水路踏查》讀書札記 / 文．鄒文君／編輯．孫志超
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農村富起來 / 黎佩芬
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23條立法諮詢文件（二） / 陳文敏
新活日常 / 曾信繁
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《繁花》真的很煩 / 魏綺珊
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馭龍不如養龍 / 陳子謙
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