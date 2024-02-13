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2024年2月13日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．二元對坐：給老友記的繪本 / 文．陳燕怡／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：盆菜的妥協與昇華 / 文．黃念欣
也好吃 / 馬家輝
千鶴 / 陳喜艾
龍年說龍：中西龍有何分別？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
人生清單 / 吳思諾
最討厭的辯解 / 曾瑞明
龍年順景 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Metformin減少黃斑病變 / 鄭志文
買到了便宜的機票 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
電子支付愈發達愈好嗎？ / 洪雯
必勝的缺陷 / 余偉基
美斯迷思 / 林隱
最討厭的辯解 / 曾瑞明
【明報文章】教書多年，總會遇上不聽話又好辯的學生，這時候就是考驗你循循善誘造詣的時刻，究竟是辯、罵，還是忍？其實很視乎當天狀態。
相關字詞﹕
老師
師生關係
教學
學生
教育心語
曾瑞明
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