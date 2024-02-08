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2024年2月8日星期四
葉劉淑儀
三言堂
世紀．四探城市：在法國讀博士 / 文．丁偉／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：龍馬精神 / 文‧鄧正健
演唱會見歲月 / 文‧青木
梅西與碧咸 / 馬家輝
苦樂參半 / 屈曉彤
被戰火摧殘的烏克蘭經濟 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
想像普通法法院 / 羅沛然
龍年快樂 / 葉建源
寬宏大度 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
陌生者地圖 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
回水 / 陳子謙
河國榮再見 / 趙曉彤
龍龖龘 / 劉利
走穴「泡沫」 / 原太一
被戰火摧殘的烏克蘭經濟 / 葉劉淑儀
【明報文章】承接上篇，烏克蘭未能在去年6月的夏季反攻中奪回被俄軍佔領的失地一事，不但大大打擊了烏軍士氣，更嚴重削弱了西方盟友對烏軍的信心。
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世紀．四探城市：在法國讀博士 / 文．丁偉／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：龍馬精神 / 文‧鄧正健
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梅西與碧咸 / 馬家輝
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