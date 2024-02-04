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2024年2月4日星期日
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．周日短篇：雪：第一夜 / 文．王証恒／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：莎士比亞的博喻 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：《莫斯科的寒夜》初版本 / 文‧陳子善
球賽後的一刻 / 馬家輝
完美日子 / 塵翎
人生難得幾回狂 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
一枚郵票一幅相 / 梁嘉善
虛擬實驗 / 韓孝述
屠龍威龍的片名 / 石琪
公價 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
一隻貓的故事 / 鄭志文
留下 好好呼吸 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
相當寒冷的日子 / 趙曉彤
功課塗鴉 / 施勁超
球賽後的一刻 / 馬家輝
【明報文章】前幾天的傍晚開車駛經旺角大球場，隔著白色的矮石牆和綠色的鐵欄柵，聽見裡面爆響喧天嘩噪，又鑼又鼓，呼喊之聲此起彼落。
相關字詞﹕
快樂
宣泄
狂歡
酒吧
球迷
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馬家輝
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世紀．周日短篇：雪：第一夜 / 文．王証恒／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
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公價 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
一隻貓的故事 / 鄭志文
留下 好好呼吸 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
相當寒冷的日子 / 趙曉彤
功課塗鴉 / 施勁超
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